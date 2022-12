Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Brand eines Überseecontainers mit Altreifen in 26689 Apen OT: Augustfehn ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bokel-Augustfehn, Nordloh-Tange und Apen einen Brand eines Überseecontainers mit Altreifen in der Ortschaft Augustfehn löschen. Am 20.12.2022, gegen 00:25 Uhr wurde durch einen Zeugen auf dem Gelände eines Autohändlers ein Brand eines Containers in der Nähe einer Werkstatt gemeldet. Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte konnten durch ihre Löscharbeiten einen größeren Schaden verhindern. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden, Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache sind zur Zeit noch nicht möglich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Brand des Containers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter (04488/833-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell