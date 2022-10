Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: 59-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in die Großmühlestraße in Großingersheim aus. Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hatte ein 59 Jahre alter Mann mehrfach mit einer Schreckschusswaffe aus einem Fenster seiner Dachgeschosswohnung geschossen. Mit Zusatzausrüstung ausgestattete Beamte und Beamtinnen der Polizeireviere Marbach am Neckar und Bietigheim-Bissingen näheren sich hierauf dem betreffenden Mehrfamilienhaus. Während dessen bewegte sich der 59-Jährige durch das Treppenhaus, worauf er durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen wurde. Seine Wohnung wurde im Anschluss durchsucht. Es wurden zwei Schreckschusswaffen, entsprechende Munition sowie ein Beil und Messer aufgefunden. Die Gegenstände wurden allesamt beschlagnahmt. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der 59 Jahre alte Mann muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell