Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 57 Jahre alter Audi-Fahrer war am Mittwoch gegen 18:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Rutesheimer Straße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen Kastenwagen entgegenkam. Da der Unbekannte auf die Fahrbahn des 57-Jährigen geriet, musste dieser nach rechts ausweichen, um eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen zu verhindern. Hierbei touchierte der Audi-Fahrer eine Warnbake, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell