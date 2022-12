POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Aufbruch eines Containers mit eingelagerten Autoreifen in Wiefelstede

Oldenburg (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17.12.22, 19:00 Uhr bis 04:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in den Verkaufsraum einer Bäckerei in Apen, Hauptstraße, verübt. Im Anschluss gelangten die Täter in den Verkaufsraum eines angrenzenden Supermarktes und entwendeten Zigaretten. Hierzu brachen die Täter zunächst die Schiebe-Eingangstür zur Bäckerei auf. Im Verkaufsraum brachen sie die ...

mehr