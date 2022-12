Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen; Einbruch in Bäckerei/Supermarkt +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.12.22, 19:00 Uhr bis 04:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in den Verkaufsraum einer Bäckerei in Apen, Hauptstraße, verübt. Im Anschluss gelangten die Täter in den Verkaufsraum eines angrenzenden Supermarktes und entwendeten Zigaretten. Hierzu brachen die Täter zunächst die Schiebe-Eingangstür zur Bäckerei auf. Im Verkaufsraum brachen sie die Kasse auf. Aus dem angrenzenden Supermarkt entwendeten die Täter diverse Zigarettenschachteln. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden. 1604118

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell