POL-HX: Polizei sucht grünlichen Kleinwagen nach Verkehrsunfall

Warburg (ots) - Die Polizei Höxter sucht mit Fahndungsfotos nach einem unbekannten Mann, der zwei Mal an einem Geldautomat in Warburg unberechtigt Geld von einem fremden Konto abgehoben hat. Am 31.05.2022 um 14:34 Uhr und am 02.06.2022 um 11:40 Uhr ist er jeweils an einem Geldautomaten am Paderborner Tor gegenüber des Schützenplatzes fotografiert worden. Er trug zwar an beiden Tagen unterschiedliche Kleidung, anhand ...

mehr