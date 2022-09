Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trickbetrüger erfolgreich, Polizei warnt vor Betrugsmasche an der Haustür

Höxter (ots)

Zwei Trickbetrüger waren am Samstag, 24.09.2022, in Höxter erfolgreich. Unter Vorspielung falscher Tatsachen verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Dort lenkten sie die Seniorin ab, um Schmuck zu stehlen. Der Wert der Beute geht in den vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen: Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Vertrauensperson zu Rate oder wenden sich an den Notruf 110 der Polizei. /buc

