Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand einer Lagerhalle+++

Oldenburg (ots)

Am 18.12.2022, gegen 02:10 Uhr ist es zu einem Brand einer Lagerhalle im Schwarzen Weg in Wiefelstede gekommen. Mehrere Passanten teilten über den Notruf der Feuerwehr starke Rauchentwicklung mit. Unter Einsatz von ca. 80 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis, konnte der Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

