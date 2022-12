Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Container mit eingelagerten Rädern aufgeflext +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 16.12.2022 kam es im Zeitraum von 23.00 Uhr bis Mitternacht in Rastede zu einem versuchten schweren Diebstahl zum Nachteil eines Autohändlers. Unbekannte Täter flexten einen mit Reifen samt Felgen bestückten Überseecontainer des in der Raiffeisenstraße ansässigen Händlers seitlich auf. Offensichtlich durch die alarmierte Polizei aufgeschreckt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut unerkannt.

Wer relevanten Feststellungen insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-927115 zu melden.

- 1604327 -

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell