POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Mehrere verletzte Personen bei schwerem Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW in Bad Zwischenahn-Westerholtsfelde +++

Oldenburg (ots) - Vergangenes Wochenende kam es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen. Am Freitagvormittag (09. Dezember 2022) brachen unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Kreyenbrück ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Haus in der Cloppenburger Straße. Nachdem sämtliche Räume durchwühlt worden sind, flüchteten die Täter unerkannt. Erkenntnisse zu dem Diebesgut liegen ...

