POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser. Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 17.12.2022 haben bislang unbekannte Täter versucht in Bad Zwischenahn in zwei Wohnhäuser einzudringen. Betroffen sind ein Wohnhaus im Rauschbeerweg und eines im Sodenstich. Die Tatzeiten liegen zwischen 16:00 und 19:00 Uhr. In beiden Fällen wurden die Täter möglicherweise gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter 04403-927-0 entgegen

