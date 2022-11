Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 182

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 27.11.2022 gegen 22.19 Uhr, ereignete sich auf der L 182 zwischen den Ortschaften Carlsruhe und Alt Steinhorst ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 74-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die L 182 aus Carlsruhe kommend in Richtung Alt Steinhorst. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall verletzte der Fahrzeugführer sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum Rostock verbracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Hinweise auf Straftaten haben sich bei der Unfallaufnahme nicht vergeben. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell