LPI-G: Brand im Geraer Stadtwald ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 18.07.2022, gegen 07:55 Uhr beabsichtigte die 79-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes von der B 180 nach links zu einem Verbrauchermarkt abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommende vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

