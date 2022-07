Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parteibüro in Gera beklebt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Seit gestern Morgen (19.07.2022) ermittelt die Polizei Gera wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beklebte ein derzeit noch unbekannter Täter die Eingangstür eines, auf der Sorge in Gera gelegenen, Parteibüros mit einem A4 Blatt. Diesem Blatt waren beleidigende Inhalte zu entnehmen. Da das Blatt mittels Kleber befestigt wurde, entstand an der Tür Sachschaden. Als Tatzeitraum kann die Zeit zwischen 03.25 Uhr und 09.00 Uhr am gestrigen Tag ermittelt werden. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gera nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

