Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohngebäudes in Aschersleben

Ueckermünde (ots)

Am 27.11.2022 gegen 17:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand eines Einfamilienhauses in Ferdinandshof OT Aschersleben gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte aus bisher unbekannter Ursache das Nebengelass eines Einfamilienhauses in voller Ausdehnung. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen, so dass ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus, welches aufgrund von Umbaumaßnahmen zurzeit nicht bewohnt wird, verhindert werden konnte. Lediglich die angrenzende Veranda des Wohnhauses wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandbekämpfung befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Ferdinandshof, Meiersberg, Blumenthal, Wilhelmsburg und Torgelow sowie ein RTW, mit insgesamt 54 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Personen waren zu keinem Zeitpunkt des Brandes gefährdet. Da die Brandursache ungeklärt ist, kommen am Montag die Kriminalpolizei sowie ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

