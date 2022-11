Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand des Dachstuhles eines Einfamilienhauses in 18320 Ahrenshagen-Daskow

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 27.11.2022 gegen 06:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Brand eines Dachstuhles in der Hauptstraße in 18320 Ahrenshagen-Daskow gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Hierzu befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Ahrenshagen, Klockenhagen, Schlemmin, Trinwillersahgen, Dierhagen und Pantlitz mit insgesamt 88 Kameraden im Einsatz. Diesen gelang es das Feuer zu löschen. Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße (L22) voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000,-EUR. Die 6 deutschen Bewohner des Hauses im Alter 59 Jahren, 36 Jahren, 33 Jahren, 32 Jahren, 15 Jahren und 7 Monaten konnten des Haus unverletzt verlassen und kommen bei Verwandten unter. Da die Brandursache ungeklärt ist, kommt die Kriminalpolizei zum Einsatz.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell