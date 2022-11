Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B196 bei Lancken-Granitz

Bild-Infos

Download

Sassnitz (ots)

Am 26.11.22 gegen 10:00 Uhr wurde über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B 196 zwischen Serams und Lancken- Granitz gemeldet. Hierbei soll ein Transporter gegen einen Baum gefahren sein. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 29-jähriger deutscher Paketfahrer war mit seinem Mercedestransporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der weiteren Folge gegen einen Baum geprallt. Durch Ersthelfer konnte er aus dem Fahrzeug gezogen werden. Anschließend wurde er in einem RTW behandelt, und in das Krankenhaus Bergen eingeliefert. Dort wurde er stationär aufgenommen. Zu seinen Verletzungen ist derzeit nichts bekannt, er war jedoch ansprechbar und bestätigte, dass er vor dem Aufprall kurz abgelenkt war. Der Mercedes Sprinter wurde durch den Unfall total zerstört. Das Fahrzeug musste mittels Kran geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Bundesstr. musste für 2,5 Stunden gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell