Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter raubt Fahrrad - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Ein Damenfahrrad erbeutete ein bislang unbekannter Räuber am Dienstagnachmittag (28.02.), gegen 16:30 Uhr, an der Straße "Am Rath". Der 72 Jahre alte Besitzer aus Dormagen hatte sein Fahrrad gerade aufgeschlossen, als er von dem Mann weggestoßen wurde. Mit den Worten "Ich nehme das" entfernte sich der Täter in Richtung Heesenstraße.

Das Rad war der Farbkombination grau / schwarz lackiert und hatte einen Korb auf dem Gepäckträger. Den Unbekannten konnte der Senior nur als großen Mann beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

