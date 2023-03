POL-NE: Einbrecher hebeln Kellerfenster auf

Neuss (ots) - Am Montag (27.02.) kam es in Neuss an der Brückenunterführung "Im Gleisdreieck / Xantener Straße", gegen 10:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Krefelder mit einem LKW aus einer Firmenzufahrt und wollte links in Richtung "Xantener Straße" abbiegen. Während des Vorgangs soll der Mann das Bewusstsein verloren haben und bei geringer Geschwindigkeit mit einer ...

mehr