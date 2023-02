POL-NE: LKW-Fahrer kollidiert mit Brückenbogen

Neuss (ots) - In der Zeit von Freitag (24.02.), circa 19:00 Uhr, auf Montag (27.02.), circa 06:40 Uhr, wurden aus einem Fahrzeug an der Fesserstraße in Neuss Werkzeuge gestohlen. Die unbekannten Tatverdächtigen beschädigten dabei das Hecktürschloss. Unbekannte schlugen am Derendorfweg in Neuss eine Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein und entwendeten Werkzeug sowie die Fahrzeugbatterien. Dies geschah in der Zeit von ...

