Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag (24.02.), circa 19:00 Uhr, auf Montag (27.02.), circa 06:40 Uhr, wurden aus einem Fahrzeug an der Fesserstraße in Neuss Werkzeuge gestohlen. Die unbekannten Tatverdächtigen beschädigten dabei das Hecktürschloss.

Unbekannte schlugen am Derendorfweg in Neuss eine Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein und entwendeten Werkzeug sowie die Fahrzeugbatterien. Dies geschah in der Zeit von Freitag, circa 15:00 Uhr, auf Montag, circa 7:30 Uhr.

An der Benzstraße in Neuss wurden diverse Werkzeugmaschinen aus einem Fahrzeug entwendet. Die Tat wird in den Zeitraum von Freitag, circa 16:00 Uhr, auf Montag, circa 8:00 Uhr, eingeordnet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell