POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach Körperverletzung am Ostwall

Neuss (ots) - Am Sonntag (26.02.) saß ein 21-jähriger Neusser mit zwei weiteren Personen auf einer Bank in der Grünanlage an der Theresienstraße in Neuss. Plötzlich näherte sich von hinten eine Person, die nach ersten Erkenntnissen einer Person auf der Bank etwas an den Kopf hielt und die Herausgabe von Wertgegenständen verlangte. Der 21-jährige übergab der Person sein Mobiltelefon und Schmuck. Anschließend ...

