LPI-J: Familienstreit eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand musste am Donnerstagabend die Feuerwehr in Kahla ausrücken. Bei einer Familie in der Bachstraße hat sich im Kinderzimmer Rauch entwickelt, welcher sich dann in Feuer umwandelte und die angrenzenden Möbel beschädigte. In den Mittagsstunden steckte der Familienvater den Akku eines Spielzeugautos zum Laden in die Steckdose. Nach aktuellen Erkenntnissen entzündete sich die Batterie aufgrund eines technischen ...

mehr