LPI-J: Vier Kinder und ein Mann verletzt

Jena (ots) - "Das ist mir Wurst", dachte sich wahrscheinlich am Donnerstag eine 59-Jährige in einem Supermarkt in der Hermann-Pistor-Straße. Zumindest war es der Frau scheinbar egal, ob sie beim Diebstahl erwischt wird, oder nicht. Die 59-Jährige steckte sich nämlich eine Packung Wiener und eine Packung Bockwürste in die Jacke und wollte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen. Einem Angestellten, der die Frau beobachtet hatte, war dies aber nicht "wurscht", ...

