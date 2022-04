LPI-J: Im Kreuzungsbereich getroffen

Jena (ots) - Aggressionsabbau betrieben Unbekannte an einem Stromverteilerkasten in der Naumburger Straße Ecke Am Steinbach. Am Donnerstagmorgen kam die Mitteilung über die Stadtwerke Jena, welche in diesem Fall auch geschädigt sind. Der oder die Täter brachen am Verteilerkasten die Kunststofftür ab und entsorgten diese anscheinend, da sie am Tatort nicht mehr aufgefunden werden konnte. Anschließend traten die Unbekannte eine Kunststoffmuffe ab, sodass ein Sachschaden ...

