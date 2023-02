Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Parkanlage

Neuss (ots)

Am Sonntag (26.02.) saß ein 21-jähriger Neusser mit zwei weiteren Personen auf einer Bank in der Grünanlage an der Theresienstraße in Neuss. Plötzlich näherte sich von hinten eine Person, die nach ersten Erkenntnissen einer Person auf der Bank etwas an den Kopf hielt und die Herausgabe von Wertgegenständen verlangte. Der 21-jährige übergab der Person sein Mobiltelefon und Schmuck. Anschließend flüchtete die gesuchte Person in unbekannte Richtung. Die beiden Person, welche mit auf der Bank saßen und dem Neusser nur flüchtig bekannt sind, entfernten sich ebenfalls.

Ob die beiden auch Gegenstände dem unbekannten Täter übergaben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 22 in Neuss geführt.

Zudem werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

