Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Homejacking - Einbrecher erbeuten roten Audi A5

Grevenbroich (ots)

Einen roten Audi A5 aus dem Jahr 2012 erbeuteten Einbrecher in der Zeit von Freitagabend (24.02.), 22:00 Uhr, bis Samstagmorgen (25.02.), 07:00 Uhr, an der Äuelsbergstraße. Das Coupé mit dem Kennzeichen NE-KA 22 stand zuvor in der Einfahrt einer Doppelhaushälfte. Um an Fahrzeugschlüssel zu gelangen, hatten die Unbekannten die Haustür aufgehebelt und waren im Flur fündig geworden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell