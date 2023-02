Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Hemmerden - Einbrecher erbeuten Handtaschen

Grevenbroich (ots)

Handtaschen erbeuteten Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.02.), in der Zeit von 00:30 bis 06:00 Uhr, in zwei Einfamilienhäusern an der Pfannenstraße und an der Buscher Straße in Hemmerden. Unbekannte hatten die Haustüren geöffnet und die im Flur abgestellten Handtaschen gestohlen. Während in einem Fall die Haustür aufgehebelt worden war, wurde in dem zweiten Fall vermutlich ein Türfallengleiter eingesetzt, um die unversperrte Haustür beschädigungsfrei zu öffnen. Hintergrund: Türfallengleiter werden in die Falz zwischen Rahmen und Türelement gezogen und drücken die Falle der unversperrten Tür zurück. Die Tür ist so in wenigen Sekunden geöffnet.

In der Zeit von Freitagmittag (24.02.), 12:00 Uhr, bis Sonntagmittag (26.02.), 13:00 Uhr, kam es in Hemmerden an der Hibiskusstraße und der Pfannenstraße zu drei ähnlich gelagerten Taten. Auch in diesen Fällen hatten Unbekannten versucht, die Haustüren aufzuhebeln, waren aber erfolglos geblieben.

Das Kriminalkommissariat 14, zuständig für alle Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet, hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei den Beamten zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell geöffnet. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

