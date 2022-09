POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fazit der Polizei zum Ovelgönner Pferdemarkt

Delmenhorst (ots) - Eine Bewohnerin im Kirchweg in Achternholt nahm am Dienstag, 6. September 2022, gegen 08:10 Uhr, eine Rauchentwicklung in ihrem Einfamilienhaus wahr. Sie verständigte die Feuerwehr und verließ das Haus. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg und Achternmeer rückten aus und stellten fest, dass es in einem alten Haushaltsgerät zu einem Schmorbrand gekommen war. Weitere Schäden ...

mehr