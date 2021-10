Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Enkel des Opfers führt Polizisten auf die Spur der Taschendiebinnen

Moers (ots)

Damit haben zwei junge Taschendiebinnen wohl nicht gerechnet: Dank eines GPS-Trackers sind Polizisten den 14- und 17-jährigen Frauen auf die Schliche gekommen. Das digitale Ortungsgerät und Wertgegenstände fanden die Beamten am Samstag in ihren Tüten und Taschen, als sie in einem Geschäft an der Straße Neuer Wall waren.

Die Tatverdächtigen hatten um 12.40 Uhr vor der Haustür einer 95-Jährigen an der Arminiusstraße gewartet. Im Hausflur stellte die Seniorin ihren Rollator samt Handtasche ab. Währenddessen fragten die Frauen die alte Dame, ob sie in den Flur kommen können, weil es draußen so kalt sei. Die Hausbewohnerin stimmte zu.

Sie trug die Einkäufe hoch, vergaß jedoch ihre Handtasche. Erst in der Wohnung bemerkte die Seniorin, dass sie die Tasche nicht mitgenommen hatte. Im Hausflur fiel ihr auf, dass das Portemonnaie in der Tasche fehlte und die beiden Frauen verschwunden waren.

Etwa eine Stunde nach dem Diebstahl berichtete die Tochter der bestohlenen Seniorin der Polizei, dass ihr Sohn über einen GPS-Tracker den Standort des Portemonnaies herausgefunden hatte. Die Spur führte zu dem Geschäft. Die Verkäuferin erzählte, dass zwei junge Frauen etwas mit einer EC-Karte bezahlen wollten, die Zahlung aber nicht funktioniert habe. Eine Frau habe Geld aus ihrer Jackentasche nehmen wollen. Dort habe sie den digitalen Chip gesehen und sich gewundert, wo der herkommt.

Die Polizisten stellten die Wertsachen sicher und brachten die Frauen zur Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell