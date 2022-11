POL-HS: Sprinterdiebstahl

Heinsberg (ots) - Gegen 13.40 Uhr setzten unbekannte Personen am Freitag (18. November) in der Odastraße den neben einem Mehrfamilienhaus gelagerten Müll in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

