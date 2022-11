Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Alkoholisierter Fahrer landet im Polizeigewahrsam

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (01.11.) fiel einer Streifenbesatzung, gegen 00:35 Uhr, auf der Milsper Straße die auffällige Fahrweise eines schwarzen Nissans auf. Das zu kontrollierende Fahrzeug beschleunigte auffällig stark, sodass der Eindruck entstand, der Fahrzeugführer wolle sich einer Kontrolle entziehen. Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug und konnte es in der Klutertstraße antreffen und kontrollieren. Der 21-Jährige wies deutliche Ausfallerscheinungen auf und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen deutlich positiven Wert. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Noch im Streifenwagen wurde der Hagener zunehmend aggressiver. Auf der Polizeiwache pöbelte er lauthals herum, so dass er bis zum Eintreffen des Arztes in das Polizeigewahrsam gebracht werden musste. Bei der Durchsuchung seiner Person und seiner mitgeführten Gegenstände wurden mehrere Tütchen mit Marihuana gefunden. Bei der Blutprobenentnahme wehrte sich der junge Mann gegen die Maßnahme und versuchte die eingesetzten Kräfte und den Arzt zu schlagen und zu treten, so dass er auf dem Boden fixiert werden musste. Während der Entnahme beleidigte er alle anwesenden Personen. Nach Beendigung der Maßnahme wurde der 21-Jährige entlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Alkohol und Drogeneinflusses, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt

