POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis-Happy Halloween

Schwelm (ots) - Am Sonntagabend konnte eine Fußgängerin in der John-F-Kennedy-Straße einen Verkehrsunfall beobachten. Aufmerksam auf das Geschehen ist sie durch einen lauten Knall geworden. Sie beobachtete einen silbernen Kleinwagen, der frontal in einen in einer Parkbox abgestellten VW gefahren war. Danach beobachtete sie, wie der Fahrer zurück setzte, das ...

mehr