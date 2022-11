Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fernseher bei Einbruch gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Büchsenschütz ein. Sie brachen die Wohnungstür auf und entwendeten einen Fernseher sowie Bargeld.

