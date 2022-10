POL-BOR: Kreis Borken - Neue Leiterin der Direktion Kriminalität tritt Dienst an

Kreispolizeibehörde Borken

Neue Leiterin der Direktion Kriminalität tritt Dienst an

Kreis Borken

Heimkehr oder Neuanfang? Für Corinna Dimmers-Janning beides. Denn sie hat eine neue Aufgabe übernommen, die sie an eine ihr gut bekannte Wirkungsstätte zurückführt - als Leiterin der Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Borken. Landrat Dr. Kai Zwicker hieß sie dort jetzt offiziell willkommen.

"Ich habe schon viele vertraute Gesichter wiedergesehen, das war sehr schön", schildert sie ihre ersten Eindrücke. Dazu gehört andererseits auch die neue Funktion, in die Corinna Dimmers-Janning jetzt hineinwächst. Sie hat sich bereits in einigen der Kriminalkommissariate vorgestellt, der Besuch bei den weiteren soll in Kürze folgen: "Es ist für mich ein wichtiges Anliegen, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Direktion persönlich kennenzulernen."

Zur Motivation für den jüngsten Schritt in ihrer beruflichen Biografie unterstreicht die Kriminaloberrätin: "Für mich war es ganz klar, dass ich wieder in einer Kreispolizeibehörde tätig sein wollte." Der Weg in Richtung Borken fußte nicht zuletzt auch auf den positiven Erfahrungen, die Corinna Dimmers-Janning dort bereits machen konnte: "Ich bin gerne wieder hier." Zwischen 2015 und 2019 hat sie die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz der KPB Borken geleitet. Dem schloss sich ihre Tätigkeit als Dezernentin im Dezernat 31, zuständig für Führung und Zusammenarbeit sowie Fortbildung für Führungskräfte im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP) an. Daneben wirkte und wirkt sie auch in verschiedenen Landesarbeitsgruppen mit. Dabei geht es um Themen, die zentrale Zukunftsfragen der Führung in der nordrhein-westfälischen Polizei berühren.

Mit der Leitung der Direktion Kriminalität stellt sich aus Sicht der Kriminaloberrätin eine hochinteressante und herausfordernde Aufgabe - nicht zuletzt angesichts der großen Dynamik, die dieses vielfältige Betätigungsfeld polizeilicher Arbeit auszeichne. In diesem Zusammenhang unterstreicht die neue Leiterin: "Wichtig für unseren Erfolg sind vor allem unsere qualifizierten und motivierten Kolleginnen und Kollegen und auch ein gutes Zusammenwirken zwischen den Direktionen in der Kreispolizeibehörde. Das gilt natürlich auch für die Kooperation mit den benachbarten Behörden der Vergleichsgruppe 4 und mit unserer Kriminalhauptstelle in Münster."

Privat beheimatet ist die 47-Jährige im emsländischen Lengerich in Niedersachsen. Dort lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern, einer neunjährigen Tochter und einem fünfjährigen Sohn. Ihre berufliche Heimat hat Corinna Dimmers-Janning nun in der Kreispolizeibehörde Borken gefunden. (to)

