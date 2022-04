Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Klosterstraße

Schweich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17.04.2022, 18:00 Uhr auf Montag, 18.04.2022, gegen 12:00 Uhr kam es in der Klosterstraße in Schweich, in der Nähe des Altenheims, zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte das unfallverursachende Fahrzeug auf der Fahrbahn gewendet haben und unter anderem mit seiner Anhängerkupplung gegen einen schwarzen Audi A4 gestoßen sein. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. An dem geparkten Audi entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro.

Zeugenhinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502 9157-0 entgegen.

