POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsgefährdung auf der B51 gesucht

Trier-Ruwer (ots) - Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Samstag, 16.04.2022, 23:30 Uhr und Sonntag, 17.04.2022, 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Trier-Ruwer, in der Ruwerer Straße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. An der Haustür entstand ein Schaden von etwa 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

