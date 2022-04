Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparktes Fahrzeug in der Breslauer Straße beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Breslauer Straße in 55743 Idar-Oberstein. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich bei einem Parkvorgang, mit einem in Längsrichtung am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Anhand der Spurenlage dürfte das unfallverursachende Fahrzeug an der vorderen rechten Seite Beschädigungen aufweisen.

Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

