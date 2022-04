POL-PDTR: Anrufwelle von falschen Polizeibeamten

55774 Baumholder (ots) - Am 16.04.2022 zwischen 14:30 Uhr und 17:10 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der katholischen Kirche in Baumholder. Es wurde ein Opferstock sowie der Inhalt zweier Osternester (110 bunte Ostereier sowie zwei große, weiße Leinentücher in der Größe 50cmx50cm) entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Baumholder Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Baumholder Sankt-Hubertus-Straße 1 55774 Baumholder ...

