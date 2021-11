Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Imbiss gesucht

Uhlstädt (ots)

Zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in einen Imbiss in der Bahnhofstraße in Uhlstädt ein. Nachdem der/ die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft hatten, wurden Bargeldeinnahmen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

