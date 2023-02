Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Fahrzeuge in Saarbrücken-Scheidt beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Mittwoch den 22.02.2023 auf Donnerstag den 23.02.2023 wurden in der Kaiserstraße in 66133 Saarbrücken-Scheidt insgesamt drei Fahrzeuge durch einschlagen der Seitenscheiben beschädigt. Der Täter öffnete weder die Fahrzeuge noch entwendete er etwas aus dem Innenraum der Fahrzeuge. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs, wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell