POL-ST: Rheine, Einbruch in Kindergarten

Steinfurt-Bu. (ots) - Während des Jahreswechsels sind unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Steintorfeldmark eingestiegen. Die Unbekannten zerstörten in der Zeit zwischen Freitag (30.12.), 15.00 Uhr und Montag (02.01.), 07.00 Uhr im rückwärtigen Bereich des Kindergartens eine Glastür. So verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Kindergarten öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür, ...

mehr