Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit umgestürztem Fahrzeug und zwei leicht verletzen Personen

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Montag, 13.02.2023, kam es im Meerwiesertalweg in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer befuhren hierbei hintereinander den Meerwiesertalweg in Richtung Innenstadt, wobei die Fahrerin des vorausfahrenden Pkws im Bereich des Wildparks auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollte. Dies wurde jedoch durch den dahinter befindlichen Fahrzeugführer zu spät bemerkt, wodurch es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Infolgedessen kippte das unfallverursachende Fahrzeug um und kam in Seitenlage zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Meerwiesertalweg musste für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 2 Stunden) teilweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell