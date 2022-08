Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann geht Personen verbal und körperlich an - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.08.22, gegen 22.40 Uhr ging ein 17-jähriger Junge in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg mehrere Personen verbal und körperlich an. Er hatte offenbar nach diesen getreten und Zigaretten in Richtung des Gesichts geschnippt. Der 17-Jährige habe sich auch in bedrohlicher Weise einer Familie mit zwei Kleinkindern genähert und den Versuch unternommen, deren Habseligkeiten zu entwenden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) sucht weitere Zeugen und vor allem weitere Geschädigte, die ebenfalls von dem 17-Jährigen belästigt oder angegangen wurden.

