Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener geht auf Rollerfahrer und Polizei los

Gefährlich verhielt sich am Dienstag ein Mann in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen, dass sich in der Mozartstraße ein offenbar betrunkener Mann aufhält. Dieser belästige Passanten und trete in seinem Zustand auf die Straße. Auch habe der 29-Jährige versucht, nach dem Lenker eines vorbeifahrenden Rollers zu greifen. Der 24-jährige Fahrer stellte den Betrunkenen zur Rede. Dabei sei der 29-Jährige gegenüber dem 24-Jährigen und dessen Mitfahrer ausfällig geworden. Die Beamten des Polizeireviers Göppingen (Tel. 07161/632360) nahmen die Ermittlungen auf und stellten die Personalien des 29-Jährigen fest. Auch gegenüber den Beamten habe er sich sofort sehr aggressiv verhalten, berichtet die Polizei. Der 29-Jährige habe sich nicht beruhigen lassen. Die Polizisten mussten dem Mann Handschellen anlegen und brachten ihn zum Polizeirevier. Auf dem Weg dorthin habe er die Beamten lautstark und wüst beleidigte. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Aufgrund seines psychischen Zustands brachte die Polizei den Mann in ein Krankenhaus. Auf den 29-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt, Hilfe geholt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell