POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Frau fährt gegen Erdbeerstand

Am Dienstag beschleunigte eine Seniorin in Gingen an der Fils zu stark.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr war eine 83-Jährige mit ihrem Ford in der Hindenburgstraße unterwegs. Dort wollte sie rückwärts an einen Verkaufsstand für Erdbeeren heranfahren. Dabei beschleunigte sie wohl zu stark, so dass sie gegen den Stand fuhr. Dieser krachte anschließend in sich zusammen und blieb teilweise auf dem Auto liegen. Die Feuerwehr barg die Frau aus dem Wrack. An ihrem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Den Sachschaden am Stand, einem in der Nähe abgestellten BMW und einem Gartenzaun schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

