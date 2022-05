Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Schlange löst Polizeieinsatz aus

Feuerwehr und Polizei suchten am Montag nach einer Schlange in Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr erlebte ein Bewohner in Schemmerhofen eine Überraschung der besonderen Art. Denn er hatte in seinem Garten eine größere Schlange gesichtet und wählte den Notruf. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, war die Schlange entkommen. Mit Hilfe eines Schnappschusses von dem Tier konnte nach der Abklärung bei einer Auffangstation für Reptilien schließlich Entwarnung gegeben werden. Demzufolge handelt es sich bei der gesichteten Schlange um eine ungefährliche und einheimische Ringelnatter, die unter Artenschutz steht. Ein Einfangen oder eine Tötung ist nicht gestattet und war in diesem Fall auch nicht nötig.

++++0958234

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell