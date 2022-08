Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: über Balkone und geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen eingestiegen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag, 18.08.2022, auf Freitag, 19.08.2022, stiegen Unbekannte in Haltingen und Weil am Rhein über Balkone und geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen ein. Als Aufstiegshilfe wurden vor Ort auf dem Grundstück deponierte Leitern benutzt. Oftmals wurden die Täter dabei gestört und flüchteten. Wegen Geräusche wurde am Donnerstag, zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr, ein Mann in der Feldbergstraße wach. Bei einer Nachschau konnte er auf dem Nachbargrundstück eine männliche Person feststellen, welche auf einer Leiter stand und sich an einem gekippten Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen machte. Der Unbekannte flüchtete und nahm dabei ein Fahrrad aus der offenstehenden Garage mit. Eine in der Straße "Am Mittelpfad" wohnende Frau teilte am Freitag, gegen 02.30 Uhr, eine angestellte Leiter an einem offenen Fenster, sowie eine flüchtende Person mit. Nach Sachlage gelangte der Unbekannte nicht in die Wohnung. Ein Bewohner eines Reihenhauses in der Weinbergstraße teilte gegen 04.20 Uhr, eine männliche Person mit, welche gerade auf den Balkon geklettert sei. Nach Ansprache sei dieser vom Balkon gesprungen und geflüchtet. Gegen 07.00 Uhr fand eine Frau in der Titiseestraße in einem hinter dem Wohnhaus befindlichen Garten Reisepässe und Werkzeuge. Die Reisepässe konnten einer Familie aus der Straße "Große Gaß" zugeordnet werden. Bis zum Erscheinen der Polizei hatten die Familie den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Die Reisepässe lagen zuvor in einer nicht verschlossenen Scheune. In unmittelbarer Nachbarschaft der Scheune stiegen Unbekannte durch ein Fenster in eine Garage ein und durchsuchten diese. Nach Sachlage wurde aus dieser nichts gestohlen. Im weiteren Verlauf stiegen Unbekannten auch in der Stettiner Straße und der Breslauer Straße in Wohnungen ein. In einem Hochhaus in der Stettiner Straße wurde in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 02.00 Uhr ein Mann wach, da seine Hunde anschlugen. Bei einer Nachschau konnte er zwei unbekannte Männer wahrnehmen, welche sofort davonrannten. Das Katzennetz auf dem Balkon war bereits aufgeschnitten. In einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße wurde gegen 05.30 Uhr eine Frau durch Geräusche wach und konnte in ihrer Wohnung einen unbekannten Mann wahrnehmen. Der Unbekannte flüchtete über das geöffnete Küchenfenster. Am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, meldete eine Frau aus der Breslauer Straße, den Diebstahl ihres Schmuckes und ihrer Uhren. Nach Sachlage gelangte der oder die Täter über den Balkon und der geöffneten Balkontür in die Wohnung. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

