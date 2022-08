Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Tankstelle - Zielrichtung Zigaretten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Drei mit Sturmhauben maskierte Täter brachen am Freitag, 19.08.2022, gegen 02.48 Uhr, in eine Tankstelle in der "Alte Straße" ein und nahmen eine Vielzahl von Zigarettenpackungen mit. Um in die Tankstelle zu gelangen wurde die Eingangstür mit einer Axt eingeschlagen. Danach begaben sich die drei Maskierten hinter die Verkaufstheke und entnahmen aus den Regalen eine Vielzahl von Zigarettenpackungen. Danach flüchteten die drei Maskierten mit einem Pkw. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschaden ist hier noch nicht bekannt. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln, an welchem wohl französische Kennzeichen angebracht waren. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Kleinwagen geben können.

