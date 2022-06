Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erneuter Brand von Scheune in Philippsthal-Werra

Fulda (ots)

In einer am 26.06. - 21.50 Uhr in Brand geratenen Scheune in Philippsthal-Werra im Bereich Brückenstraße/Bahnhofstraße hat sich erneut ein Brand entwickelt. Aufgrund starker Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr die umliegenden Anwohner die Fenster zu schließen.

